O concelho de Águeda dispõe a partir do passado dia 24 de setembro de um total de 18 novos Espaços do Cidadão para atendimento digital ao público.

Depois de a 19 de março de 2015, ter sido assinado o protocolo de cooperação entre o Município de Águeda e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), cujo objetivo era a promoção da instalação de serviços de atendimento digital assistido aos cidadãos e às empresas do concelho, designadas “Espaços do Cidadão”, nas freguesias do concelho de Águeda, foi concluída a última fase do processo, e estes espaços estão agora ao serviço dos cidadãos.