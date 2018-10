Alves Barbosa, o maior ciclista português da década de 50, faleceu no passado sábado, dia 29 de setembro, deixando de luto todos os amantes do desporto e do ciclismo em particular.

António da Silva Barbosa, conhecido no mundo do desporto como Alves Barbosa, morreu aos 86 anos, no Hospital Distrital da Figueira da Foz, concelho de onde era natural.

Foi o primeiro ciclista português a vencer três vezes a Volta a Portugal, em 1951, 1956 e 1958. Em Portugal só representou o Sangalhos DC, sendo uma figura de referência na História do desporto bairradino. Correu de 1949 a 1962. Em França representou a Rochet e a Rapha-Gitane e em Espanha, a Faema.

Foi três vezes vencedor da Volta a Portugal, três vezes Campeão Nacional de Fundo (Estrada), cinco vezes Campeão Nacional de Velocidade (Pista) e uma vez Campeão Nacional de Ciclo-cross.

Participou quatro vezes na Volta a França, três na Volta a Espanha, duas na Volta a Marrocos, duas na Volta à Andaluzia, duas no Paris-Nice e em muitas, muitas outras corridas no estrangeiro.

Em 1951, com apenas 19 anos de idade, cometeu a proeza inédita de vencer a Volta a Portugal com a camisola amarela do primeiro ao último dia. Em 1956 ganha a Volta a Portugal, ganhando 10 das 23 etapas. Em 1958, enverga a camisola amarela na 2.ª etapa da Volta a Portugal, entre Lisboa e Alpiarça. Nunca mais a despiu, como já tinha feito em 1951.

Em 1990, o ciclista recebeu a medalha de mérito desportivo.

Em 2005, aquando da comemoração do 20.º aniversário da elevação de Sangalhos a vila, foi-lhe prestada uma homenagem, pela Junta de Freguesia, presidida por Sérgio Aidos, e Câmara de Anadia, presidida por Litério Marques, dando a uma rua o seu nome, tendo também sido erguido um monumento à entrada da pista de ciclismo de Sangalhos. Também em sua homenagem, realiza-se há vários anos o Troféu Alves Barbosa, prova incontornável do calendário nacional.

Em 2007, Alves Barbosa foi condecorado com a Medalha de Ouro da Juventude e dos Desportos de França.