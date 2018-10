A aplicação “Mealhada” (App Mealhada) foi distinguida pela ACEPI – Associação da Economia Digital como o melhor projeto digital de um município, numa cerimónia que decorreu ontem ( 25 de outubro de 2018), no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Com a “App Mealhada” os munícipes encontram, num só local, múltiplas informações e funcionalidades. Podem efetuar a comunicação de leituras dos contadores de águas, aceder a informação sobre a educação dos seus filhos, conhecer os eventos da autarquia e a notícias em destaque. Esta aplicação, desenvolvida em parceria com a empresa Edubox, tem como objetivo tornar a informação do concelho mais acessível aos munícipes e a quem visita o concelho.

Este projeto mereceu o prémio “Navegantes XXI”, atribuído pela ACEPI, na categoria municípios digitais.

Os Prémios Navegantes XXI são uma iniciativa da ACEPI criada em torno da missão que a fez nascer no ano 2000: promover e desenvolver a economia digital em Portugal. Com diversas categorias a concurso – e avaliação de critérios como design, personalização, interatividade, inovação, usabilidade, serviço a cliente, relevância e resultados -, a associação premeia, anualmente, o que de melhor se faz em termos de economia digital, nas mais diversas vertentes, em Portugal.