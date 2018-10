Vila do Conde foi palco da Fase Regional Centro Norte do Campeonato Nacional de Karate de Cadetes e Juniores da Federação Nacional de Karate – Portugal, reunindo atletas dos vários estilos de Karate pertencentes aos distritos de Leiria, Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Portalegre, de onde serão apurados os pódios dos vários escalões para a fase final a realizar nos dias 17 e 18 de novembro.

O NKS – Núcleo Karate de Sangalhos fez-se representar por Daniel Agostinho (júnior), pelo treinador Pedro Miguel que acompanhou o atleta no decorrer da prova e pelo treinador Ricardo Gomes, na condição de selecionador regional da federação em observação dos atletas em competição.

Destaque para o excelente desempenho do atleta que se sagrou Campeão Regional de Kumite (combate) júnior -68kg, vencendo todos os combates, não sofrendo nenhum ponto, e vice-campeão Regional de Kata (formas) júnior, apenas perdendo na final por 2-3, garantindo o apuramento para o nacional.

O Hóquei Clube da Mealhada também esteve presente com três atletas. Maria Alves ficou em 3.º lugar em Kumite júnior +59kg e assegurou um lugar na fase final. Beatriz Valezim falhou o pódio e Gabriela Dias foi obrigada a desistir devido a uma lesão num pé.