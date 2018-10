A Câmara de Oliveira do Bairro entregou à GNR local, no passado dia 15, uma viatura no valor de 25 mil euros, tendo como foco o aumento de segurança no concelho.

O veículo em causa, propriedade do município, é cedido às autoridades, ao abrigo de um protocolo, para reforçar o patrulhamento no concelho, sendo visto pelas autoridades como um enorme gesto, numa altura em que a GNR está a braços com problemas ao nível de equipamento, especialmente com um parque automóvel envelhecido.

A viatura, modelo Hyundai i30, no valor global de cerca de 25.000 euros, incluindo os custos de transformação, é cedida ao abrigo deste acordo estabelecido entre o Município e o Comando Distrital da GNR, com a duração de cinco anos, renovável por períodos de dois. Rubricaram o protocolo o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, e o comandante distrital da GNR, o coronel Nelson Couto.