A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) lança o aviso à população relativamente a chuva e vento fortes para esta sexta-feira. A precipitação persistente a partir do meio da manhã e o vento moderado a forte a partir da tarde, são as condições expectáveis para hoje e que levaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir Aviso Amarelo para o Distrito de Aveiro.

Assim, estão previstos períodos de chuva, por vezes fortes, com o agravamento da situação a partir das 12h desta sexta-feira e até às 6h de sábado, dia 10.

À previsão de chuva, teremos vento moderado a forte, podendo atingir os 100 Km/h, especialmente no Minho, com agitação marítima na costa ocidental e na costa sul, com ondas de noroeste entre 4 a 5 metros de altura.

O IPMA colocou debaixo de aviso laranja os distritos de Viana do Castelo e Braga. Viseu, Porto, Vila Real e Aveiro encontram-se sob aviso amarelo.

Ainda sob aviso amarelo, mas devido à agitação marítima, estão o Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga. Há também um aviso amarelo, por causa do vento, para Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

Barras encerradas

A Autoridade Marítima Nacional avança que esta sexta-feira estão fechadas à navegação oito barras marítimas de Portugal continental e outras três estão condicionadas por causa da forte agitação marítima.

Estão encerradas as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Douro, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Ericeira e São Martinho do Porto.

A barra de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de calado abaixo de 30 metros e as de Aveiro e da Figueira da Foz a embarcações com menos de 35 metros.