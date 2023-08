Unidades Locais de Proteção Civil avançam em três freguesias de Cantanhede

Murtede, Ançã e Cordinhã são as primeiras freguesias do concelho a terem Unidades Locais de Proteção Civil.

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Cantanhede deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável às propostas das freguesias de Murtede, Ançã e Cordinhã, para criação das respetivas Unidades Locais de Proteção Civil.

O parecer da Comissão foi efetuado tendo por base o entendimento unanime de que o envolvimento dos cidadãos no conhecimento dos riscos com que convivem constitui uma ferramenta indispensável para a prevenção e minimização dos efeitos de acidentes graves e catástrofes, sendo que esta dimensão preventiva da proteção civil, assente no cidadão, potencia a oportunidade de implementar estratégias preventivas que não estejam dissociadas das estratégias reativas.

As juntas de freguesia têm, nos termos da lei, o dever de colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil, no âmbito das suas atribuições e competências, próprias ou delegadas, designadamente através da promoção de ações em matéria de prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades, sensibilização e informação pública e apoio à gestão de ocorrências, podendo deliberar a existência de unidades locais de proteção civil, mediante parecer vinculativo da Comissão Municipal de Proteção Civil.

A presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, que presidiu à reunião na qualidade de Autoridade Municipal de Proteção Civil, destacou a importância e oportunidade da criação das unidades locais de proteção civil no concelho de Cantanhede na medida em que “as autarquias de freguesia e as Unidades Locais de Proteção Civil são importantes e imprescindíveis estruturas do Sistema de Municipal de Proteção Civil”, reforçando-o não só enquanto estruturas operacionais de proximidade implantadas nas freguesias e profundas conhecedoras das vulnerabilidades da sua área territorial, mas também enquanto “estruturas de promoção do conhecimento das populações face aos riscos e indutoras da dimensão preventiva e da cultura de segurança, que se pretende consolidar no concelho de Cantanhede”.

Foi ainda deliberado, também por unanimidade, emitir parecer no sentido de informar as restantes juntas de freguesia para a pertinência da criação e existência de unidades locais de proteção civil.