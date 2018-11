O Município de Oliveira do Bairro passou a disponibilizar, esta sexta-feira, no seu Balcão de Atendimento Integrado, os serviços do Espaço Empresa, ponto único de atendimento às empresas, com serviços disponibilizados pela Administração Central e Local.

A inauguração aconteceu esta manhã pela mão do secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, e do presidente da Câmara, Duarte Novo, na presença dos vereadores, entre outros autarcas locais, empresários, dirigentes locais e outras individualidades.

Oliveira do Bairro é um dos primeiros 20 municípios do país a disponibilizar este serviço.

Leia a reportagem completa na próxima edição impressa do Jornal da Bairrada.