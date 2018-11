Depois de Nuno Santos, Diogo Pereira e Marco Oliveira se terem sagrado campeões nacionais por equipas – nível 2 de Dardos Eletrónicos em outubro do ano passado, agora foi a vez de Carolina Baptista (à direita na foto). A atleta, que integra também a equipa Biscos de Madeira, de Ancas, do concelho de Anadia, alcançou o título de Campeã Nacional Nível 1 Feminino de Dardos Eletrónicos, competição que decorreu em Vila Nova de Gaia e reuniu 300 atletas.

Carolina Baptista nasceu há 23 anos na Figueira da Foz e, como confessou, casou no meio dos dardos (o marido também faz parte da equipa) e o bichinho das setas começou há seis anos. “Tudo começou numa brincadeira que, aos poucos, se foi tornando a sério dentro das competições que o operador Manuel Leite, da CB Darts, foi criando ao longo dos anos até aqui chegar, e um pouco com a ajuda da nossa marca Stardust Darts, que já está registada.”

Participou a nível individual e durante três dias, o tempo que durou a competição, eliminou seis atletas e arrecadou o título sem derrotas. Mas não foi fácil: “Tive uma vantagem, pois conhecia todas as minhas adversárias, mas denotei um grande nervosismo até à linha final. Até as pernas tremiam. No último jogo da final (à melhor de cinco), se não fosse o grito vindo do fundo do pavilhão de Henrique Sena, fundador da Stardust Darts, o apoio de Manuel Leite e da restante comitiva da CB Darts e dos meus colegas de equipa, talvez tivesse bloqueado”, contou Carolina Baptista.

Questionada sobre qual foi o sentimento de se sagrar campeã nacional, a dardista disse: “Não acredito que isto me aconteceu. Não foi uma vitória minha, mas sim uma vitória de todo o grupo. Tenho orgulho pelo trabalho desempenhado ao longo destes anos e vou continuar a trabalhar para conquistar novos títulos”, deixando um lamento. Aproveitando a presença do seu colega de equipa Nuno Santos, Carolina Baptista disse que desde o troféu por equipas dos Bicos de Madeira conquistado em 2017 “não conseguimos nenhuma ajuda, ninguém tem olhado para nós, neste momento ainda não há local para a realização do Campeonato Nacional de 2019, estamos a tentar, juntamente com a organização, a Connection Darts, que seja no concelho de Anadia”.

E jogar setas, participar nos torneios, custa, em média, por ano, 600 euros. E sem apoios não é fácil!

A próxima participação dos Biscos de Madeira será dia 26 de janeiro de 2019, em Albufeira, no 4.º CDT Darts.