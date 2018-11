Foi, mais uma vez, com pompa e circunstância, que a Associação de Atletismo de Aveiro promoveu a sua Gala Anual de Atletismo, que reconhece e premeia publicamente o mérito de atletas, dirigentes, treinadores e juízes que mais se destacaram ao longo da última época desportiva no distrito de Aveiro.

O GRECAS, que teve o seu ponto mais alto com a distinção de Clube do Ano, viu ainda vários atletas a serem os melhores atletas do ano por escalão.

O Recreio de Águeda, recebeu o Troféu de Mérito, tal como do clube com mais de 100 atletas filiados, prémio que também foi entregue à ADREP.

Atletismo mais forte. Praticamente todos os clubes estiveram representados (alguns atletas faltaram à chamada), numa cerimónia que durou mais de três horas e que visou reconhecer todos aqueles que estiveram em plano de destaque na época 2017/2018, nomeadamente, os campeões nacionais, atletas que representaram a seleção nacional e venceram provas internacionais, os melhores atletas, por escalão, para a Associação de Atletismo de Aveiro, onde por cada categoria foram selecionados 20 atletas e foram a votação três.

Antes da entrega dos prémios, Mário Cordeiro, presidente da Associação de Atletismo de Aveiro, fez uma breve introdução. “Esta é, sem dúvida, a grande festa do atletismo distrital aveirense, que conta com 52 clubes, que subiu de uma época para a outra o número de atletas filiados, 1670 para 1710; tivemos 12 atletas que participaram além-fronteiras; pódios nacionais 221, cinco com primeiros lugares, organizámos, com o apoio das autarquias e da Federação Portuguesa de Atletismo, campeonatos e torneios nacionais, apoiámos o desporto escolar e clubes nas finais dos campeonatos nacionais.”

O líder máximo do atletismo aveirense agradeceu às entidades, sobretudo às câmaras municipais nas condições de treino e competição para o desenvolvimento da modalidade.

Mário Cordeiro, pegando neste tema, falou das pistas de Aveiro, Luso e Vagos que, com o mau tempo, foram vandalizadas e com enormes prejuízos. “No Luso e em Vagos, as autarquias assumiram que vão ajudar, só falta Aveiro.”

O presidente da Associação de Atletismo de Aveiro referiu que “estamos a lutar por um atletismo mais forte, mais dinâmico neste ciclo autárquico que vai até 2011”.

O grande momento. A noite foi claramente dedicada aos atletas e aos clubes. Sem desprimor para os outros clubes, a atenção do Jornal da Bairrada incidiu nos atletas e clubes da Bairrada, casos da ADREP, CAOB, Recreio de Águeda e GRECAS. A primeira cerimónia foi a entrega de diplomas aos clubes campeões nacionais, e o destaque foi para o Recreio Desportivo de Águeda, que recebeu o prémio de Campeão Nacional de Corta-mato Curto Feminino. Hugo Pinheiro, vice-presidente do clube e responsável pela secção de atletismo, referiu que “tocámos no céu, estivemos bem na época passada, mas estamos a trabalhar para sermos mais completos possíveis. Temos tido o apoio da Câmara Municipal de Águeda em algumas infraestruturas e, na nova época, tudo faremos para alcançar mais vitórias”.

Seguiu-se a entrega dos diplomas aos atletas campeões nacionais e medalhas aos atletas que representaram a Seleção Nacional. Aquando da entrega a Carlos Claro (Recreio de Águeda), Edson Santos, vice-presidente e vereador do desporto da Câmara Municipal de Águeda, usou da palavra: “Temos feito uma aposta clara no desporto e daqueles que têm tido a coragem de apostar nas modalidades. Sem as pessoas não havia estes campeões. Vamos tentar fazer a nossa parte e esperar que o Governo faça o mesmo”, numa alusão à melhoria das infraestruturas, como a pista de tartan no Estádio Municipal de Águeda.

Paulo Sousa, vice-presidente da Câmara Municipal de Vagos, também subiu ao palco para entregar o prémio a um atleta do seu concelho, Diogo Oliveira (GRECAS). “Sim, vamos continuar a apoiar. Vagos tem apoiado o desporto criando infraestruturas para isso, e o GRECAS, é o nosso exemplo na aposta no atletismo.”

Um dos momentos mais altos do final da tarde, princípio de noite foi a entrega dos troféus de Mérito, tendo o GRECAS sido galardoado como o Clube do Ano. Na ocasião, Rosa Rocha, presidente do clube de Santo António de Vagos, comentou o prémio: “É fruto dos resultados e das condições que temos, do esforço dos atletas e treinadores em acreditarem nas suas capacidades, da dedicação e trabalho desta direção”, enumerando que na época passada o GRECAS alcançou 65 medalhas nacionais e 288 a nível distrital.

O Recreio de Águeda recebeu o troféu Mérito Desportivo. Num vídeo, Rui Anjos, presidente do clube, mostrou-se esperançado que a pista de tartan seja uma realidade. Hugo Pinheiro recebeu o prémio e referiu que para a nova época “temos uma equipa feminina muito forte e, nestes três anos de existência da modalidade no clube, vamos continuar a apostar na formação e pensamos que a pista nos vai ajudar a crescer a todos os níveis”.

Depois dos muitos prémios entregues, Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, encerrou a Gala Anual da Associação de Atletismo de Aveiro. “Esta é a maior Gala que assisto anualmente, com mais clubes, mais atletas. Esta é uma Associação peculiar (a terceira maior do país) e que tem deixado uma marca de qualidade. Estes resultados devem-se aos treinadores, dirigentes, que sabem potenciar os seus atletas.”

Noutro âmbito, o dirigente federativo afirmou que a grande aposta passa pelo atletismo infantil direcionado para as crianças com várias ações de formação. “Queremos chegar mais longe, é a única modalidade que tem quatro medalhas olímpicas, temos demonstrado que é possível fazer omeletes sem ovos, talvez seja erro nosso. Falo isto porque luto para que o atletismo seja tratado como outras modalidades.”

PREMIADOS