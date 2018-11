O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro conseguiu, “no espaço de uma semana, escriturar a aquisição de um conjunto de terrenos, que representam mais de 25% da área prevista de expansão da Zona Industrial de Vila Verde.” Segundo nota enviada à nossa redação, Duarte Novo considera a celebração destes contratos de “extrema importância para o Município, porque vem resolver o problema da falta de lotes na ZI de Vila Verde para a instalação de empresas, que se arrastava há muitos anos, sendo determinante para o desenvolvimento económico do concelho”.

Até ao final do ano, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro pretende avançar com a aquisição de mais terrenos para o alargamento da ZI de Vila Verde. A autarquia oliveirense prevê ainda que, no início do próximo ano, sejam adquiridos terrenos para a expansão das outras zonas industriais do concelho.