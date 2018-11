Realizou-se em Terni-Itália, entre os dias 12 e 15 de novembro, o 1.º Campeonato da Europa de Futsal de Síndrome de Down FIFDS.

Paulo Lino, da CERCIAG, integrou os selecionados para representar as cores nacionais.

A Seleção Portuguesa realizou 4 jogos na fase regular, tendo alcançado 3 vitórias (5-3 contra Itália, 3-2 e 1-0, ambas contra a Turquia) e 1 derrota (3-4 contra a Itália). Na final contra a seleção transalpina, Portugal levou a melhor e venceu por 4-0, tornando-se o primeiro Campeão da Europa da modalidade.

Noutra competição, o 1.º Campeonato Nacional de Judo Adaptado – Síndrome de Down, dois atletas da CERCIAG estiveram em destaque, com o 1.º lugar na categoria -81kg obtido por André Vieira e com o 1.º lugar na categoria -66kg obtido pelo atleta Paulo Lino.