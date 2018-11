A Autoridade Nacional de Proteção Civil acaba de alertar para o agravamento do tempo para hoje (quinta-feira) e para amanhã, dia 30 de novembro, com base na informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê para as próximas 48 horas o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação persistente e por vezes forte, instabilidade atmosférica (trovoada) e agitação marítima na costa ocidental.

Para hoje há períodos de chuva persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros fracos a partir do início da tarde nas regiões Norte e Centro e estendendo-se gradualmente à região Sul.

Para amanhã, há a previsão aguaceiros fracos até ao início da tarde no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, em especial no Minho e agitação marítima na costa Ocidental com ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros, a partir do final da tarde do dia 28 até ao meio da tarde dia 29.