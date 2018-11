O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e o Mapa de Pessoal para 2019 foram aprovados na noite da passada segunda-feira, depois de quase três horas de discussão, na segunda reunião da última sessão da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro.

Os votos da maioria CDS e dos presidentes de Junta (12) foram suficientes para aprovar os documentos previsionais da autarquia, no valor total de quase 19 milhões de euros, com o PSD a manter o voto contra (7), já demonstrado em sede do Executivo, e o UPOB, que na Câmara votou ao lado da maioria, optou agora pela abstenção (5), no órgão fiscalizador.

