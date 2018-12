A Associação Maravilhas da Mealhada acaba de lançar no mercado um espumante do projeto. Trata-se de um produto novo, exclusivo e que enriquece o portefólio da marca identitária de garantia de qualidade e originalidade dos produtos do “melhor destino gastronómico” do país. Está à venda no Posto de Turismo e Loja 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, na sede do município.

O novo espumante “4 Maravilhas das Mealhada” junta-se, assim, ao vinho tinto, no “catálogo” de produtos da marca “Água|Pão|Vinho|Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”. O espumante é Bairrada, Branco, Baga/ Arinto e caracteriza-se por um aroma de carácter delicado, com notas cítricas e de frutos vermelhos, num fundo de aromas de padaria. Foi produzido por um aderente ao projeto 4 Maravilhas, tendo sido selecionado por um conjunto de especialistas numa prova cega.

Estão disponíveis duas mil garrafas, cada uma delas está a venda pelo valor de 7,80 euros. Associado à festa e à comemoração na tradição nacional, o espumante 4 Maravilhas é lançado no mercado precisamente na época natalícia e marca o 10.º aniversário da marca.