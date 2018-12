O Município da Mealhada voltou a ser distinguido, em 2018, como Município amigo das famílias pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. É o sexto ano consecutivo que a autarquia recebe esta distinção, com direito à Bandeira Verde com Palma, galardão que atesta as autarquias com práticas amigas das famílias.

O município voltou a receber a mais alta insígnia atribuída pelo Observatório, reservada apenas para as autarquias que conseguem manter ou incrementar as suas políticas de apoio às famílias três ou mais anos consecutivos. Este ano, a Bandeira Verde Com Palma foi atribuída a 57 autarquias, tendo outras 13 recebido a Bandeira Verde.