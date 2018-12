Águeda deu arranque oficial para a animação e iluminação de Natal, em cerimónia realizada na Praça 1.º de Maio, na passada sexta-feira. O presidente da Câmara, Jorge Almeida e seus vereadores fizeram a tradicional contagem decrescente e acionaram, aos pés do maior Pai Natal do Mundo, o botão que trouxe a iluminação à cidade.

Na presença de largas dezenas de pessoas, que quiseram estar neste momento simbólico, o autarca falou de uma quadra “cheia de surpresas e de algo inesquecível”, já que “Águeda decidiu, este ano, dar um passo em frente nesta afirmação de ser um grande Natal”, referindo-se ao facto de o maior Pai Natal do Mundo (inscrito no Guinness) ter este ano a companhia do minúsculo Pai Natal que mora no buraco de uma agulha. Uma micro-obra esculpida pelo artista britânico Willard Wigan.