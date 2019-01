A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada promoveu, a 6 de janeiro, a extração das senhas do Sorteio de Natal do Comércio Local de Oliveira do Bairro 2018, no Quartel das Artes, no intervalo do Concerto de Ano Novo. Em Anadia, a extração das senhas do Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia 2018, decorreu no dia 11 de janeiro, no Cineteatro de Anadia, antes do início do Concerto de Ano Novo.

Em Oliveira do Bairro, o sorteio, de âmbito concelhio e aberto à participação de todos os estabelecimentos comerciais, contou este ano com 108 lojas aderentes. Em Anadia, participaram 313 lojas.

Cada premiado receberá um vale de compras para gastar nos estabelecimentos aderentes ao sorteio (100 euros no caso de Oliveira do Bairro; 150 euros em Anadia).

Os premiados serão contactados pela ACIB para serem informados do procedimento para a reclamação dos prémios.

O Sorteio teve a autorização da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

Aqui ficam as listas de premiados.

Oliveira do Bairro

Sílvia Marcelino (Oliv. Bairro); Inova Look Style em Oliveira do Bairro;

– Marlene Figueiredo Rodrigues de Oliveira do Bairro – Trapu’s em Oliveira do Bairro

– Maria Helena Campos da Póvoa do Forno – Bazaar Shoe Shop em Bustos;

– Cecília Maria Duarte Fernandes de Oiã – Lavandaria Bela Oiã em Oiã;

– Maria da Luz Cunha de Oliveira do Bairro – Intermaché de Oliveira do Bairro;

– Maria Armanda Oliveira de Montelongo – Nonóstore em Oliveira do Bairro;

– Sandra Simões de Oliveira do Bairro – Livraria e Papelaria Saimeiro em Oliveira do Bairro;

– Paulo Barbosa – Ourivesaria Paraíso em Oliveira do Bairro;

– Nazaré Soares de Estarreja – Trapos e Farrapos em Oliveira do Bairro;

– João Alexandre Pepino de Fermentelos – Supermercados Ponto Fresco Mamarrosa/Oiã;

– Maria de Jesus Miranda de Oliveira do Bairro – Inova Look Style em Oliveira do Bairro;

– Rosa Maria Duarte Pires de Figueiredo de Oiã – Supermercados Ponto Fresco Mamarrosa/Oiã;

– Maria Emília Marques Varela Santos de Oliveira do Bairro – Sofia Maia Cabeleireira em Oliveira do Bairro;

– Elias Duarte de Oliveira do Bairro – Talho do Mercado em Oliveira do Bairro;

– Gray Tomás – D’ Style em Oliveira do Bairro;

– Natércia Oliveira da Mamarrosa – Supermercados Ponto Fresco Mamarrosa/Oiã;

– Fernando Almeida do Sobreiro – Casa do Lavrador em Bustos;

– Sabrina Cavadas da Palhaça – Óptica Pereira em Bustos;

– Elisabete Santos de Vila Verde – Elite Cabeleireiros em Oliveira do Bairro;

– Maria Violeta de Oliveira e Sá de Oliveira do Bairro – Talho do Mercado em Oliveira do Bairro.

Anadia

– Isabel Cortéz de Anadia – Lojas Manuel Silva em Anadia;

– Dorinda Santos de Aguim – Mercado da Aldeia em Tamengos;

– Maria Ferreira de Alféloas – Moto 27 em Anadia;

– Alberto Manuel Ferreira Alves de Famalicão – Armazém Lino em Famalicão;

– Maria da Conceição Calado da Cerca – Fernando Almeida Rosas de Avelãs de Caminho;

– Micael Pereira de Fonte Errada – “O Quintal” em Torres;

– Cláudia Paranhos de Antes – Hélder Lopes da Cunha e Silva em Anadia;

– Daniel Ferraz de Anadia – Papelaria Lita em Anadia;

– Mário Oliveira de Ancas – Santiago e Claro em Anadia;

– Elília Costa de Anadia – Moita 25 na Moita;

– Ilda Silva de Aguim – Utildecor em Anadia e Kiko e Nô na Malaposta;

– Dionide Martins de Travasso – Anferlux em Grada;

– César António Castelão Silva da Curia – Churrascaria Pimpão de Avelãs de Caminho;

– Ana Neves de Águeda – Pó d’Arroz em Anadia;

– Maria Glória Julião de Vale de Avim – Mini Mercado Central em Vale de Avim;

– Cas V.N Monsarros – Talho Agostinho em V.N Monsarros;

– Juliana Almeida Duarte Henriques de Sangalhos – Sala Sete em Anadia;

– Maria Belém das Neves Martins de Anadia – Mini Mercado Hora Livre em Anadia;

– América Figueiredo de Aguim – Domus em Anadia;

– Ana Carolina Fernandes Ferreira do Luso – Doce Curia na Curia;

– Clara Oliveira – Yeap Store em Anadia;

– Dino Alves de Lisboa – Pó d’Arroz em Anadia;

– Almerinda Monteiro de Aguim – Ana Quintas em Anadia;

– José Marques da Cerca – Capitan Pedro em Avelãs de Caminho;

– Raquel Amaral da Fogueira – Cantinho Agrícola na Fogueira;

– João Maia de Outeiro de Baixo – Flor da Bairrada em Anadia;

– Lúcia Pereira de Banhos – Laranjas e Tangerinas em Avelãs de Cima;

– Ana Maria Fernandes de Anadia – Churrascaria Pimpão em Avelãs de Caminho;

– Paula Sofia de Jesus de Paredes do Bairro – Papelaria Luita em Paredes do Bairro.