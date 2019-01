Dois indivíduos, de 20 e 23 anos, foram detidos ontem dia, 30, em Águeda, por suspeita do crime de furto. A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Anadia.

Durante as diligências de investigação, no âmbito de um processo por furto em residência, ocorrido no dia 23 de janeiro, em Oliveira do Bairro, em que foi levada uma moto 4, os militares detetaram o veículo à venda numa plataforma online, o que permitiu identificar os suspeitos do furto e proceder à sua detenção.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo o motociclo entregue ao legítimo proprietário.

Esta ação teve o apoio de militares do Posto Territorial de Oliveira do Bairro.