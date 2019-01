O Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro brilhou este domingo, em Castelo de Paiva, no Campeonato Distrital de Corta-Mato, sagrando-se campeão por equipas em três das quatro categorias em disputa, nos escalões de formação. Um domínio expressivo do CAOB, que viu ainda seis dos seus atletas no pódio, três dos quais campeões individuais.

Dobradinha para a equipa de Oliveira do Bairro em infantis masculinos, com Fanilson Costa e Duarte Vilas Boas a sagrarem-se campeão e vice-campeão de corta-mato. Eles que seguiram sempre na frente da corrida, destacados de um pelotão que contou ainda com José Azevedo (8.º), Pedro Bastos (9.º) e Simão Cruz (11.º). Por equipas, vitória para o CAOB, com ACDV Cesar e Sporting de Espinho a ocuparem os restantes lugares do pódio.

Em infantis femininos, nova demonstração de força coletiva do CAOB, também aqui campeão distrital com as suas três atletas pontuáveis encaixadas nos cinco primeiros lugares. Beatriz Branco sagrou-se vice-campeã individual, seguida de perto por Mariana Oliveira e Matilde Simões, 4.ª e 5.ª classificadas. Uma equipa bastante homogénea que contou ainda com Francisca Henriques (10.ª) e Maria Monteiro (14.ª).

Em iniciados femininos, nova vitória para o CAOB, desta feita por Hanifa El Khatib, apenas 12.ª classificada em 2018, mas agora consagrada campeã distrital de corta-mato, confirmando os progressos que lhe são reconhecidos.

Nesta prova participaram ainda as iniciadas de 1.º ano, Beatriz Azevedo e Maira Silva, 4.ª e 12.ª classificadas. Contributos decisivos para o disputadíssimo título por equipas, também aqui conseguido pela equipa oliveirense, mas com apenas um ponto de vantagem.

A sequência de títulos alcançados pelo CAOB neste campeonato encerrou com chave de ouro, com mais uma dupla no pódio, desta feita em iniciados masculinos. João Pedro Santos assumiu a liderança ainda na primeira de duas voltas, fazendo uma corrida à parte dos seus adversários. Tomás Bartolomeu tentou seguir o seu colega de equipa, e conseguiu mesmo garantir também ele um lugar no pódio, com a medalha de bronze.

Ainda nesta jornada, no campeonato distrital de corta-mato curto para seniores, o júnior de 1.º ano Rúben Almeida foi 46.º, tendo sido o 3.º entre todos os juniores participantes. Já em veteranos, Nuno Silva foi 45.º na geral, com progresso de quase dois minutos relativamente ao tempo de 2018.

Este fim de semana ficou ainda marcado pelo campeonato distrital de lançamentos longos, disputado em Vagos, com cinco pódios para o CAOB.

No lançamento do dardo para infantis, Fanilson Costa conquistou o ouro em masculinos, e Maria Vieira a prata, em femininos.

Em juvenis, Marcelo Reis sagrou-se vice-campeão nas provas de disco e dardo. Por fim, em seniores, Tiago Ferreira conquistou também ele a medalha de prata, no disco.