Um homem de 38 anos foi detido, ontem, dia 30 de janeiro, por tráfico de estupefacientes, no IC2, junto à localidade de Mourisca – Águeda. A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Águeda.

No âmbito de uma ação de prevenção da criminalidade, os militares abordaram uma viatura, tendo detetado na posse do condutor várias doses de produto estupefaciente, designadamente 25 doses de cocaína e 3 doses de heroína. Foram ainda apreendidos 375 euros em numerário e um telemóvel.

O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.