Oiã vai passar a dispor , em breve, de mais um balcão de uma entidade bancária, depois de vários anos na tentativa de assegurar, pelo menos, a fixação de uma caixa ATM (Multibanco) para além da única que existe no centro da vila.

O novo banco, a instalar na zona das antigas escolas primárias, vem no seguimento da aposta da Caixa Económica Montepio Geral em abrir balcões ‘low cost’, em freguesias onde o banco público Caixa Geral de Depósitos deixou de ter presença.

A abertura, a acontecer em breve, deixa os oianenses satisfeitos com a decisão que irá disponibilizar mais um balcão de atendimento, mas muito mais – acusam – pelo facto de existir atualmente uma só caixa ATM, às vezes fora de funcionamento e outras vezes sem dinheiro disponível, concretamente em datas especiais.

Leia as reações da população, comerciantes, industrias e do presidente da Junta, na próxima edição (17 de janeiro) do Jornal da Bairrada.