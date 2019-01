O Município de Oliveira do Bairro acabar de apresentar o seu novo posicionamento, imagem e site. A apresentação aconteceu no final da reunião pública do Executivo.

“Oliveira do Bairro – No Coração da Bairrada” com um coração como logotipo fazem parte da nova imagem oficial do Município, apresentada esta quinta-feira. O novo site entrará em funcionamento às 18h de hoje, informa a autarquia.

Mais pormenores na próxima edição do Jornal da Bairrada.