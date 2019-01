O Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra marcou a 3.ª presença consecutiva no pódio dos campeonatos nacionais de estrada, que se disputaram no passado sábado à tarde, em Lisboa. Individualmente, Carla Martinho e Sandra Cruz também foram medalhadas.

A corrida teve a distância de 10.000m, com a partida e a meta no interior da pista de atletismo do Estádio Nacional, e pode-se dizer que o percurso teve um grau de dificuldade elevado. Os atletas desceram do Jamor para a marginal do Tejo, depois fizeram a subida de Oeiras em direção a Cascais, inverteram o sentido para Algés, voltando a ter de ultrapassar a subida de Oeiras e por fim a do Jamor, para terminarem com uma volta à pista do Estádio Nacional.

Desde início que duas atletas sportinguistas se isolaram da concorrência e a formação do Recreio de Águeda foi liderada por Emília Pisoeiro, que entrou para a subida final do Jamor isolada no 3.º lugar, com alguns metros de vantagem sobre um trio perseguidor. Porém, cedeu na parte final, tendo caído para o 7.º lugar, sendo Susana Cunha a melhor da formação aguedense a cortar a meta no 5.º lugar. Seguiu-se Carla Martinho, que foi 8.ª, e Ana Margarida Lopes fechou a pontuação como 15.ª classificada, que valeu 35 pontos, conquistando assim o 2.º lugar coletivo. A equipa vencedora foi o Sporting Clube de Portugal, com 18 pontos e a 3.ª classificada foi a formação do Sporting Clube de Braga, com 66 pontos.

Da formação sénior feminina do Recreio, cortaram também a meta a atleta Cristiana Valente (22.ª), Alexandra Oliveira (25.ª), Joana Nunes (28.ª) e Bárbara Oliveira (32.ª).

Carla Martinho subiu também ao pódio para receber a medalha de campeã nacional da categoria F40, na qual a companheira de equipa Ana Petinga Eustáquio alcançou o 6.º lugar. Sandra Cruz também foi medalhada, como vice-campeã nacional F35.

No setor masculino, o Recreio de Águeda deu os primeiros passos nestes campeonatos, com o honroso 22.º lugar, entre 38 equipas. Para este resultado pontuaram Pedro Nadais, Fábio Castro, Ricardo Santos e Luís Martins.

Nos Sub-23, Pedro Nadais foi o 10.º, Fábio Castro 11.º e Ricardo Santos 12.º. Hélder Gonçalves foi o 97.º sénior, Luís Martins 19.º M40 e Celso Moreira foi o 78.º M35.