Por: Bernardo Calvo

Aluno da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra

Ingredientes

(2 Pessoas)

200 gr batatas

1 alho francês

3 cebolas

2 dl azeite

Sal q.b

Água q.b

Couve Alta

200 gr Broa

100 gr Chouriça

25 ml de vinagre

4 Dentes de Alho

20 ml Vinho Branco

2 cenouras

1 Sardinha

Preparação:

Cortar a chouriça em brunhesa e triturar metade da quantidade da broa, envolvendo os dois, levando tudo ao forno durante 7 min.

A restante broa cortar em fatias finas e levar ao forno mais 7 min a 180º. Reservar.

Coloque numa panela, o alho francês, uma cebola cortada em mirepoix, juntamente com 1 dl de azeite, deixando alourar.

De seguida colocar as batatas e água.

Cortar a couve em juliana fina e bringir durante 30 segundos.

Após cozedura do preparado, triturar com a varinha mágica, adicionando a couve e triturar tudo junto até conseguir um creme verde.

Por fim retificar temperos. Reservar.

Cortar 2 cebolas em meias luas, laminar os alhos e colocar num tacho, juntamente com o restante azeite, deixando refugar.

Adicionar o vinagre e um pouco de vinho branco para refrescar.

Retirar cerca de metade deste preparado e adicionar cenoura ralada, levando ao lume novamente, triturando tudo no fim.

Em relação à sardinha, retirar dois filetes e colocá-los a defumar, com uma erva aromática.

Coloca-se o molho de escabeche sem a cenoura em cima da broa e por cima a sardinha, dando um toque com um pingo de vinagre “ Moura Alves”.

Para defumar a sardinha fica à sua descrição qual a erva aromática a utilizar para dar sabor e suculência à mesma.