Por: Carlos Silva

Chef de Cozinha MH Peniche

Ingredientes

• 300g de Gambas 40/60

• 1 colher de sopa de azeite

• Meia cebola picada

• 1 dente de alho picado

• 125 ml de vinho branco

• 170g de arroz para risotto

• 1 colher de sopa de manteiga

• Cebolinho picado

• 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

• Sal q.b.

• Pimenta q.b.

Preparação

1. Descasque os camarões. Reserve as cascas e as cabeças e retire a tripa.

Numa panela com 1l de água, coloque as cabeças e as cascas a cozer durante 5 minutos. Numa rede fina, coe o caldo e reserve.

2. Numa frigideira, leve ao lume o azeite, a cebola e o alho. Mexa e deixe refogar sem deixar alourar.

Ao refogado, junte os camarões. Tempere com sal e pimenta. Salteie um pouco.

Logo que os camarões comecem a ganhar cor, junte o vinho.

3. Quando começar a ferver junte o arroz. Mexe e deixe refogar tudo até que o arroz comece a ficar translúcido.

Aos poucos, adicione a água de cozer os camarões e deixe cozinhar em lume moderado aproximadamente 15 minutos.

4. Quando o arroz estiver cozido, junte a manteiga, o cebolinho e o queijo parmesão ralado. Mexa até que tudo fique bem misturado.

Sirva de imediato.