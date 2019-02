O Parque da Cidade Vale de Cambra acolheu no passado domingo, o Campeonato Distrital de Corta-Mato longo da Associação de Atletismo de Aveiro, competição disputada em condições atmosféricas extremamente adversas, agravadas pelo piso que, com o desenrolar da competição, foi ficando progressivamente mais “pesado”. Dificuldades à parte, a ADREP deu continuidade aos excelentes resultados que vem alcançando esta época, sagrando-se campeã distrital em juvenis femininos.

Individualmente, destaque para a vitória de Mariana Ferreira, precisamente no escalão de juvenis, com a atleta a liderar desde o primeiro metro, sagrando-se campeã distrital de corta-mato, depois dos diversos títulos alcançados na pista. Vânia Pinhal deparou-se com problemas físicos nos metros iniciais da competição, situação adversa que soube controlar, realizando uma corrida em crescendo, terminando na posição bronze. Para a vitória coletiva, destaque ainda para a 8.ª posição de Carolina Ribeiro e para o 11.º posto de Catarina Agostinho, neste seu regresso após lesão. Coletivamente, a ADREP triunfou de forma confortável, com 10 pontos de vantagem sobre o CD Feirense.

Nas restantes corridas do programa, realce para a corrida de juniores femininos, com Adriana Caldeira a terminar na posição bronze, logo seguida de Mariana Duarte, que surpreendeu ao conquistar a 4.ª posição. Em juvenis masculinos, André Fonte terminou na 5.ª posição, enquanto que Max Taranov foi 8.º. Nota ainda para a vitória de Rodrigo Mota na prova extra de iniciados masculinos, com o jovem da ADREP a isolar-se na segunda das 2 voltas do percurso.

Campeonato de Portugal. A lançadora Maria Fernandes participou na prova de lançamento do peso dos Campeonatos de Portugal em Pista Coberta, competição individual realizada no passado fim de semana em Pombal, com a atleta da ADREP a terminar num excelente 6.º posto, com 11,61 metros. Maria Fernandes viria, contudo, a sofrer uma lesão no ombro durante a competição, situação que a coloca em dúvida para a final do Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão, que se disputará em Braga no próximo fim de semana.

Nota final para o excelente resultado de Jorge Batista na prova de 1500m, com o atleta da Gira-Sol e que integra o grupo de treino da ADREP, a conquistar a medalha de bronze, graças a uma ponta final extremamente disputada e a uma leitura tática muito bem conseguida nas voltas decisivas. Esta medalha marca o regresso do ex-atleta da ADREP aos pódios nacionais e aos resultados de alto nível, após vários anos de afastamento da modalidade. Jorge Batista alinhou ainda na prova de 800m, mas a sua colocação na segunda de 4 séries não lhe permitiu alcançar melhor que a 7.ª posição, apesar da vitória na sua série, com 1,52 minutos, o melhor registo da época.