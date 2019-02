A cidade de Braga acolheu a edição 2019 da final do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta, competição que juntou os melhores atletas do país. Fruto do resultado da fase de apuramento, disputada em janeiro, a ADREP disputou a 1.ª divisão, juntamente com Sporting, Benfica, Braga, Juventude Vidigalense, GA Fátima, Jardins da Serra (Madeira) e Grecas.

Se à partida a tarefa da equipa da Palhaça se afigurava bastante complicada, o desenrolar da competição veio confirmar as dificuldades da ADREP que, apesar de uma prestação aguerrida e com resultados de grande valia técnica, não conseguiu intrometer-se na luta pelos lugares cimeiros, fruto da diferença de plantéis, comparativamente com as principais equipas que disputaram esta 1.ª divisão. A ADREP viria a terminar na 8.ª posição, com 27 pontos, consolidando-se como a 8.ª melhor equipa do país em pista coberta, numa classificação vencida pelo Sporting, seguido do Benfica e da Juventude Vidigalense. De realçar que a ADREP se apresentou com uma equipa extremamente jovem, composta maioritariamente por atletas dos escalões de formação, nomeadamente, juvenis, juniores e sub23, numa clara demonstração da qualidade do trabalho que a equipa da Palhaça vem fazendo nas camadas jovens.

Ao nível das prestações individuais, destaque maior para Bruna Varela, com a atleta a ser 4.ª classificada nos 60m barreiras com um novo recorde pessoal de 9,27 segundos, um excelente registo para a polivalente sub23 da ADREP. Bruna Varela alinhou ainda no salto em comprimento, sendo 7.ª classificada com 5,14 metros, registados no único ensaio válido conseguido pela atleta. No lançamento do peso, Maria Fernandes ainda se ressentiu da lesão contraída no passado fim de semana, sendo 5.ª classificada com 11,41 metros, registo um pouco aquém do que já alcançou esta temporada, mas, ainda assim, uma excelente prestação da lançadora, face aos recentes condicionalismos físicos.

Mariana Ferreira alinhou na prova de 800m e a jovem corredora, ainda juvenil, não se atemorizou perante um forte lote de adversárias, bem mais experientes, entrando na luta pela 3.ª posição até aos derradeiros metros das 4 voltas à pista. Mariana Ferreira viria a ser 6.ª classificada, a cerca de 1 segundo da terceira posição, sendo, no entanto, recompensada com um excelente recorde pessoal absoluto de 2,15 minutos, uma evolução de quase 4 segundos e que a coloca como uma das melhores juvenis do país na distância. A jovem atleta participou ainda nos 400m, terminando na 7.ª posição com 62,34 segundos, um novo recorde pessoal em pista coberta e mínimos para o Campeonato Nacional de Juniores em pista coberta. Nas restantes corridas, Cátia Rodrigues terminou no 8.º posto a prova de 60m (8,39 segundos), com Vânia Pinhal e Adriana Caldeira a alcançarem a mesma classificação, nos 1500m e nos 3000m, com 5,00 minutos e 11,05 minutos, respetivamente. Igual classificação, alcançou a experiente Sandra Leitão, nos 3000m marcha, com 16,27 minutos.

Ao nível do setor de saltos, as atletas da ADREP terminaram todas na 7.ª posição, com registos bem próximo dos seus recordes pessoais. Kidline Gomes alcançou 1,55 metros no salto em altura, Francisca Reis saltou 2,50 metros no salto com vara e a juvenil Beatriz Santos registou 10,87 metros no triplo salto. Na derradeira prova do programa, a estafeta de 4x400m, a ADREP terminou na 8.ª posição, com 4,27 minutos, com a equipa a ser constituída por Márcia Martins, Sofia Castanhas, Micaela Nascimento e Rita Santos.