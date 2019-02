O Parque da Cidade de Vale de Cambra foi mais uma vez o palco do campeonato distrital de corta-mato longo absoluto, juvenis e juniores, disputado na manhã de domingo, no qual o Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra voltou a marcar presença no pódio.

Numa manhã marcada pela chuva, nas provas extracampeonato integradas para os escalões mais jovens, Matilde Rodrigues foi a primeira dos atletas do Recreio a conquistar uma medalha, a de 3.ª classificada na prova de benjamins A femininos. Nos benjamins B masculinos, Rodrigo Matos foi o 4.º e Gonçalo Soares, 6.º.

Miguel Machado foi outro atleta que também se abeirou do pódio, tendo sido o 4.º classificado na corrida de infantis masculinos.

No campeonato distrital de juvenis, Fábio Simões impôs-se desde o tiro de partida para conquistar o título com cerca de 1 minuto e meio de vantagem sobre o segundo classificado.

No campeonato absoluto longo, na distância de 7.000m, o Recreio de Águeda dominou completamente, tendo colocado todas as atletas nos 10 primeiros lugares. Susana Cunha foi a campeã, seguida de Carla Martinho no 2.º lugar e a 3.ª foi Emília Pisoeiro. Seguiram-se no 4.º lugar a Ana Margarida Lopes, Bárbara Oliveira (5.ª), Cristiana Valente (6.ª), Elisabete Pereira (7.ª), Joana Nunes (8.ª), Alexandra Oliveira (9.ª) e Sandra Cruz (10.ª).

No absoluto masculino, de 11.000m, os homens do Recreio garantiram o 3.º lugar coletivo. Para a subida ao pódio contribuíram com o 7.º lugar o Fábio Castro, Pedro Nadais (16.º), Luís Martins (19.º), Ricardo Santos (21.º), Hugo Ramalho (36.), Hélder Gonçalves (45.º) e Celso Moreira (72.º).

Por fim, Fábio Castro e Pedro Nadais subiram ao pódio como 2.º e 3.º Sub-23, destacando-se ainda Ricardo Santos que foi o 4.º.