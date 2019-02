O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas, esteve na Tocha, no sábado, a assinalar o início de mais uma ação de reflorestação nesta freguesia. Já em abril do ano passado, este membro do governo participara numa iniciativa de reposição de 12 hectares da mancha florestal devastada pelo incêndio de 15 de outubro de 2017 na envolvente à Zona Industrial da Tocha, processo que tem vindo a ser dinamizado pela Câmara Municipal de Cantanhede, a Junta de Freguesia da Tocha e a INOVA – EM, em parceria com o ICNF e associações locais, com o envolvimento ativo da população.

Estando nesta altura praticamente concluída a reflorestação de um total de cerca de 40 hectares, as entidades promotoras assinalaram simbolicamente o resultado do trabalho realizado com uma plantação de árvores em mais dois hectares.

A freguesia da Tocha, recorde-se, foi um dos territórios mais afetados pelo incêndio de 15 de outubro de 2017. O balanço dos prejuízos dá conta de seis mil hectares de floresta queimada, empresas destruídas e casas ardidas.