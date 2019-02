Antecipando os festejos carnavalescos deste ano e por todas as paragens, o Município de Oliveira do Bairro volta a celebrar o Carnaval no Domingo Magro, dia 24 de fevereiro, com um desfile que vai juntar escolas profissionais de samba, oriundas de Ovar, Estarreja e Mealhada, grupos de passerelle, grupos de bombos, cabeçudos e ainda um desfile infantil.

Lília Ana Águas, vereadora da cultura, destaca as novidades nesta segunda edição do Carnaval de Oliveira do Bairro, começando por destacar “o sucesso do ano passado”, avançando que agora “quisemos ir ainda mais além e melhorar o desfile com mais e novas atrações, das quais destacam-se os grupos de passerelle, os cabeçudos e o desfile com cerca de 200 crianças do concelho”. Para a autarca, o “Carnaval Magro” de Oliveira do Bairro “tem tudo para se tornar num dos maiores eventos do Município, com uma capacidade ímpar de atrair pessoas de toda a região, marcando o início das celebrações carnavalescas”.

O desfile, que vai percorrer as ruas da cidade, tem início marcado para as 15h, junto à Câmara Municipal. Este ano o corso vai contar com crianças de cinco IPSS do concelho (Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, Solsil, Centro Ambiente para Todos, AMPER e Infantário Frei Gil).

Programação especial para o público sénior

Para o público sénior, e no mesmo âmbito, o Município volta a promover o “Baile de Máscaras Sénior”, com música ao vivo, lanche e animação, que vai ter lugar no dia 27 de fevereiro, no Salão Milieventos, em Oliveira do Bairro, e vai oferecer o espetáculo de revista “Volt’a Portugal em Revista”, com dois nomes históricos da música e do teatro em Portugal, respetivamente, António Calvário e Natalina José, no dia 1 de março, às 14h, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol.

Inicialmente pensadas para os seniores do concelho, que vão poder usufruir das duas atividades de forma gratuita, Lília Ana Águas, responsável pelo pelouro da Idade Maior, explica que “temos sido contactados por várias IPSS de fora do concelho que querem participar nestas duas atividades, o que diz muito da qualidade do trabalho que temos realizado e que tem sido elogiado em toda a região”, concluiu.