O jantar e cerimónia de anúncio e entrega dos ‘Prémios Grandes Escolhas’ tem lugar, este ano, no próximo dia 15 de fevereiro, no concelho da Anadia, em plena Região Demarcada da Bairrada. O objetivo é homenagear e galardoar pessoas, projetos, legados e entidades associados ao mundo do vinho e da gastronomia.

A novidade deste ano é a categoria Cozinha do Mundo que, deste modo, aumenta o número de ‘Troféus Grandes Escolhas’ para vinte.

De acordo com a organização, são entregues o prémio carreira Senhor do Vinho, uma homenagem da Grandes Escolhas; a distinção David Lopes Ramos, a quem tem vindo a dar destaque à nossa cozinha; e o Troféu Grandes Escolhas Singularidade, a quem marca positivamente pela diferença. Há, ainda, as categorias de Adega Cooperativa, Empresa, Empresa de Vinhos Generosos, Enólogo, Enólogo de Vinhos Generosos, Enoturismo, Garrafeira, Loja Gourmet, Organização Vitivinícola, Produtor, Produtor Revelação, Restaurante, Restaurante de Cozinha Tradicional, Sommelier, Viticultura e Wine Bar.

