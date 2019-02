Entre esta sexta-feira a domingo (dias 1, 2 e 3), o NKP – Núcleo de Karate da Pampilhosa vai organizar o XVII Estágio Internacional ISP (Instituto Shotokan Portugal) – IKTA (International Karaté Teachers Academy), a realizar no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal da Pampilhosa (junto à escola básica n.º 2).

A direção técnica ficará a cargo do Sensei Dino Contarelli (8.º Dan) que se faz acompanhar por uma comitiva de cerca de vinte elementos, seus alunos e na sua maioria responsáveis por centros de prática em Itália.

O evento estará aberto ao púbico, com entradas gratuitas, sendo que no sábado à tarde terão lugar os exames de graduação Kyu (laranja a castanho), e no domingo de manhã os exames de graduação Dan (preto).