Juliana Rei (na foto) e Tiago Nunes estiveram em evidência no Campeonato Nacional de Lançamentos Longos, disputado no passado fim de semana, no Estádio Municipal de Vagos. Na jornada de sábado, Juliana Rei, atleta que esta época reforçou a ADREP proveniente do Benfica, lançou o disco de 1kg a 34,74 metros e sagrou-se Campeã Nacional de Sub23 da disciplina, conquistando ainda a medalha de bronze no escalão sénior, superada pelas atletas internacionais Irina Rodrigues e Liliana Cá.

No domingo, entraram em competição os atletas do escalão de juvenis, com Tiago Nunes, ainda juvenil de 1.º ano, a integrar o lote de favoritos à vitória na prova de lançamento do disco (1,5 kg). O jovem lançador conseguiu mesmo superar as melhores expectativas, conquistando de forma brilhante a medalha de prata, graças a um arremesso de 44,37 metros, uma evolução de mais de 4 metros no seu recorde pessoal.