No próximo dia 8 de março, queremos assinalar o Dia Internacional da Mulher com uma Tertúlia, que pretende suscitar a reflexão sobre os desafios inerentes aos diferentes papéis sociais da condição feminina.

A tertúlia “Liderança no Feminino” vai decorrer em Cantanhede, numa organização do Jornal da Bairrada com o Alto Patrocínio do Município de Cantanhede.

A tertúlia, aberta ao público, realiza-se no dia 8 de março, sexta-feira, às 16h, na Câmara Municipal de Cantanhede.