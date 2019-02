A Câmara da Mealhada assinala, de 23 de fevereiro a 31 de março, os 350 anos da primeira gravura conhecida da cidade. A comemoração inclui um desafio lançado aos Urban Sketchers, uma exposição e uma palestra.

Foi a 24 de fevereiro de 1669 que a comitiva de Cosme III de Médicis, o penúltimo Grão-Duque da Toscana, rumando de Lisboa a Santiago de Compostela, passou na Mealhada. Lorenzo Magalotti, secretário de Cosme III e responsável pelo registo rigoroso da viagem, escreveu: “foi-se almoçar à Mealhada, burgo de 50 casas”. Pier Mari Baldi, o famoso ilustrador da corte do Grão-duque, desenhou a panorâmica do lugar, criando, assim, a primeira ilustração da sede do município.

Para assinalar a data, a autarquia lançou um desafio aos Urban Sketchers de virem retratar a Mealhada, dia 24 de fevereiro. Na data precisa do aniversário, estes artistas colocar-se-ão na pele de Baldi para desenharem a Mealhada do séc. XXI. Os Urban Sketchers são um coletivo de autores que desenham as cidades onde vivem e os locais por onde viajam, sendo, neste momento, mais de 120 mil no mundo. Encontram-se regularmente para desenhar em grupo e estão associados em países de todo mundo.

Para dia 27 de fevereiro, às 14h30, está agendada a palestra “Mealhada: 350 anos de imagens”, que conta com a participação de Branquinho de Carvalho, investigador, detentor do maior espólio privado de imagens de Mealhada, António Breda Carvalho, escritor e autor da monografia “Mealhada; a escrita do tempo”, e Nuno Castela Canilho, vereador da Cultura. No decorrer desta palestra, será lançado o catálogo de acesso público on-line do Arquivo Municipal da Mealhada, onde serão disponibilizadas ao público as fotografias do fundo doado ao arquivo por José Branquinho de Carvalho.

O programa inclui ainda a exposição “Mealhada 016. Metamorphosis da imagem urbana”, uma exposição coletiva coordenada pela fotógrafa profissional Cristina Casotto, que explora as mudanças urbanas e arquitetónicas da cidade da Mealhada através da utilização de fotografias de várias épocas como meio de estudo, que inicia a 22 de fevereiro e estará patente até 31 de março, na Biblioteca Municipal da Mealhada.