Cerca de 25 casais de utentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho da Mealhada viveram uma tarde de afetos, no passado dia 14, com animação e alegria enquadradas na comemoração do Dia de são Valentim, um dia que, para muitos, foi uma novidade.

João Bernardo e Maria do Céu Costa estão casados há 62 anos. Não se recordam de alguma vez terem celebrado o Dia dos Namorados, mas gostaram desta tarde diferente, que passaram no restaurante “A Prova dos Novos”, na Pampilhosa. Puderam, assim, fugir à rotina, que, neste caso, se tornou mais complicada desde que Maria do Céu sofreu um AVC e João Bernardo se tornou seu cuidador. “Tirámos um bocadinho para nos distrair e divertir, é bom”, refere o utente do Centro Social de Ventosa do Bairro.ambém António Morais e Arlete Rodrigues, casados há 58 anos, saúdam um dia que nunca assinalaram antes. “Temos agora essa oportunidade, podemos distrairmo-nos um bocadinho”, refere António.

Maria Dulce, de 61 anos, e José Matias, de 86 anos, são amigos mais recentes. Partilham a companhia e alegrias, recordam outras diversões e bailes, mas não se lembram de algum dia ter festejado o São Valentim. “Não se usava nada disto, mas é muito agradável”, sublinha Maria Dulce, utente do Centro Social de Casal Comba. Na festa participaram ainda alguns utentes, muito animados, da APPACDM de Anadia – Centro de Santo Amaro, Casal de Comba.

A comemoração deste dia faz parte do plano de atividades do Setor Social da Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito da Rede Social, e procura, precisamente, proporcionar momentos de lazer, de partilha de novas experiências e de convívio aos utentes, celebrando os afetos e os sentimentos.