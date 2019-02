A Filarmónica Pampilhosense, numa coprodução com o GEDEPA – Grupo Etnográfico da Pampilhosa, vai levar à cena, no próximo dia 3 de março, às 15h30, a 2.ª sessão, melhorada e aumentada, da Revista à Portuguesa “Havia, Havia… Mas Já Não Há!”, a partir do texto original de Guilherme Ferreira da Silva (1890-1966), com adaptação do grupo cénico do GEDEPA.

São duas horas de sketches humorísticos e muita música ao vivo, num ambiente muito descontraído e hilariante, prometem os promotores deste espetáculo marcado para o salão da Filarmónica Pampilhosense.

Valor do bilhete: 3,50. Bilhetes à venda junto das direções da FP e do GEDEPA e na Junta de Freguesia.