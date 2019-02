A Marinha Grande foi a cidade que acolheu a edição de 2019 do campeonato nacional de corta-mato curto, prova que englobou também o de veteranos, universitário e escolar. A equipa do Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra revalidou o título nacional feminino, tendo colocado as quatro atletas pontuáveis nos 6 primeiros lugares.

Após o tiro de partida, as atletas do Recreio de Águeda assumiram a liderança da prova, tendo sido Carla Martinho quem esticou o andamento do pelotão e na última volta ao percurso, a luta pelas medalhas foi esgrimida a três, entre duas atletas do Recreio e uma do Sporting Clube de Braga. Na reta da meta, já no sprint final, a bracarense Mariana Machado superiorizou-se a Emília Pisoeiro, 2.ª classificada, e Susana Cunha foi a medalha de bronze. Quanto às restantes atletas de Águeda, logo de imediato cortou a meta Carla Martinho no 4.º lugar, Ana Margarida Lopes (6.ª), Elisabete Pereira (10.ª), Cristiana Valente (14.ª), Bárbara Oliveira (15.ª), Joana Nunes (16.ª), Sandra Cruz (30.ª) e Alexandra Oliveira (34.ª).

Na classificação de veteranos femininos, Elisabete Pereira foi a campeã nacional F35 e a Sandra Cruz foi medalha de bronze. Carla Martinho foi a campeã nacional F40.

Destaque ainda para Ana Margarida Lopes, que foi a vice-campeã nacional universitária, em representação da Universidade do Porto, e Bárbara Oliveira 4.ª, representando a Universidade de Aveiro.

Coletivamente, no setor feminino, o Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra foi a equipa vencedora com 15 pontos, seguida do Sporting Clube de Braga (37 pontos) e GRECAS-Vagos (59 pontos). No setor masculino, foi alcançado o 15.º lugar entre 44 equipas, com o contributos dos atletas Pedro Nadais (11.º Sub-23), Fábio Castro (21.º Sub-23), Ricardo Santos (22.º Sub-23), Luís Martins (13.º M40), Hugo Ramalho (19.º M40), Hélder Gonçalves (134.º Absoluto) e Celso Moreira (31.º M35).