Por: Daniela Batalha

Vencedora da 7ª edição do Concurso

“A Mesa dos Portugueses”

Ingredientes

• 250gr de feijão

vermelho seco

• 1/2 chuchu

• 4 batatas

• 1/2 courgette pequena

• 2 cenouras

• 200gr de abóbora

menina

• 1 cebola pequena

• 1 alho francês

• 150ml de água

• 1 punhado de massa

cotovelinhos

• 6 folhas de couva alta/galega

• 1/3 de chouriça

• 2kg de carne com osso

• Azeite e sal q.b

Para o pão:

• 2kg de farinha

sem fermento

• 2 colheres de sopa

de banha

• 3 colheres de sopa

de aguardente

• 2 ovos

• cerca de 750ml de água

• 100gr de açúcar

• 42gr de fermento

de padeiro

Preparação

Deixamos o feijão a demolhar em água durante a noite. Depois de demolhado, colocamos o feijão dentro de uma panela com água, sal, a chouriça e o osso com carne, que tanto gosto dá. O tempo de cozedura da carne é mais ou menos o do feijão, por isso, quando a carne estiver tenra, estará na hora de desligar o fogo. Retiramos as carnes e um pouco de feijão para um prato e colocamos na panela todos os legumes. Depois de cozidos, trituramos até obtermos uma sopa bem homogénea. Juntamos a couve cortada em juliana (bem grosseira, cortada com a faca), o punhado de massa, as carnes desfiadas e o feijão que tínhamos reservado. Deixamos cozer e por fim, rectificamos o sal e juntamos um fio de azeite.

Para fazer o pão, é só juntar num alguidar todos os ingredientes (farinha, banha, aguardente, ovos, açúcar, fermento e água) e amassar bem. A massa tem que ficar meia húmida. Tapamos com um pano e deixamos a levedar, cerca de 1 a 2 horas será suficiente, mas tudo depende da temperatura e do ambiente. Enfarinhamos uma superfície e sovamos mais um pouco a massa. Fazemos pequenas fogaças e levamos ao forno a 210º, até o pão estar dourado. O tempo que está no forno varia consoante o tamanho da fogaça que fizermos.

Para empratar, cortamos o topo do pão e tiramos o seu miolo. Colocamos sopa na carcaça, uma folha de coentros e disfrutamos desta bela sopa que me lembra outros belos tempos.