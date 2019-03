O Dia Mundial da Poesia foi assinalado, esta quinta-feira, dia 21 de março, em Anadia, com um desfile Poético, que teve como mote “A Primavera”, o qual percorreu as principais artérias da cidade, culminando na Praça do Município, tendo, na ocasião, levado a todos os transeuntes e comerciantes, poesia declamada ao vivo, pelos alunos dos vários estabelecimentos de ensino do concelho, muita música e animação.

Durante toda a semana, nos restaurantes e cafés da cidade, todos os clientes foram brindados com “Naperons Poéticos” que continham excertos de poemas.

De realçar ainda a presença do “Quiosque Poético”, situado na praça do Município, que surpreendeu os transeuntes com poesia, poetas e muitas outras surpresas.

No final do desfile, a vereadora da Câmara Municipal de Anadia, Jennifer Pereira, agradeceu a dedicação e a envolvência de todos, alunos e professores, na conceção e concretização da atividade.

Uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, através da Rede de Bibliotecas, com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Anadia, Colégio Nossa Senhora da Assunção, Salesianos de Mogofores e Escola Profissional de Anadia que envolveu cerca de 300 pessoas.

Concurso “Letras da Primavera”

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia, encontram-se expostos no átrio da Biblioteca Municipal, até ao dia 13 de abril, os poemas submetidos ao Concurso de Poesia “Letras da Primavera” 2019. Os utentes e visitantes da Biblioteca Municipal são, assim, chamados a avaliar os poemas. Os dez mais votados serão, posteriormente, avaliados por um júri, que selecionará os três vencedores desta edição que serão reconhecidos com um prémio pecuniário.