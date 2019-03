A Câmara Municipal de Cantanhede aprovou, por unanimidade, um voto de reconhecimento a todos quantos de algum modo contribuíram para consolidar o relevante estatuto que a Expofacic hoje detém e que justifica o facto de ter sido eleita a Melhor Festividade da Península Ibérica, ao conquistar nessa categoria o Iberian Festival Award.

Apresentada pela presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, a proposta assinala o facto de o certame de Cantanhede ter vencido aquele prestigiado prémio criado em Espanha para reconhecer a qualidade organizativa dos festivais de música da Península Ibérica, depois de se ter distinguido na votação para a shortlist dos 10 eventos preferidos do público a nível ibérico.

Ao ser a mais votada na fase final do concurso, a Expofacic superiorizou-se a realizações festivas como a Feira de São Mateus, Fatacil, Festas de Lisboa e Agrival, de Portugal, e La Tomatina, Semana Grande de San Sebastián, Fiestas del Pilar e La Festa Gràcia, em Espanha.

Evolução crescente No texto do voto de reconhecimento, Helena Teodósio refere que o prémio resulta de “uma evolução crescente e sustentada, fruto do excelente trabalho desenvolvido pelas sucessivas comissões que tiveram a seu cargo a organização, sem esquecer o valiosíssimo papel das pessoas, empresas e entidades envolvidas em todas as edições desde a sua origem, em 1990”.

A esse propósito a autarca salientou o papel das comissões organizadoras, empresas, associações e IPSS, juntas de freguesia, escolas, Associação Empresarial do Concelho, Bombeiros Voluntários de Cantanhede e GNR, mas também dos funcionários da Câmara Municipal e da INOVA-EM, “pela sua disponibilidade e empenhamento inexcedível com que sempre colaboram nas tarefas de organização da Expofacic”, lembrando ainda o apoio da Comissão de Honra.

Expofacic/2019 dada a conhecer na BTL

A conquista do Iberian Festival Award na categoria de Melhor Festividade foi um dos assuntos em evidência na apresentação da Expofacic na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa).

Ler mais na edição impressa ou digital