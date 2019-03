O Município de Cantanhede esteve de novo representado na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, este ano no pavilhão da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM RC), local onde, no passado dia 15 de março, deu a conhecer as ações em torno do “Roteiro de Inês de Castro em Cantanhede”, no âmbito da ativação do produto “Mulheres e os Lugares da Região de Coimbra”, que a CIM está a promover.

O programa da representação da autarquia cantanhedense centrou-se no conceito “Paixão D’ Inês”, tendo como referência o que consta na “Chronica de El-Rei D. Pedro I”, de Fernão Lopes, segundo a qual, em julho de 1360, quando se cumpriam já quatro anos do reinado do monarca, este declarou publicamente, em Cantanhede, ter desposado Inês de Castro.

Segundo a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, “a autarquia está muito empenhada em explorar do ponto de vista turístico todo o potencial do conceito, dinamizando-o como um bom pretexto para visitar Cantanhede e relacionando-o com outros motivos de interesse que vão do património à gastronomia e ao enoturismo, passando pela animação cultural, entre outros”.

Ler mais na edição impressa ou digital