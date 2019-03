A mais recente campanha do concessionário Vítor Guimarães & Filhos está a suscitar a curiosidade e a levar a reações por parte de todos os que se cruzam com ela nas redes sociais. Com uma abordagem simples e uma comunicação assertiva, compromete-se a dar uma boleia diária durante todos os dias em que a Feira de Março esteja a decorrer.

Numa das suas publicações, a marca promoveu as suas boleias através de um jogo de palavras com o nome da banda Os Quatro e Meia. Certo é que um dos elementos da referida banda decidiu deixar um comentário. Palavra puxa palavra, pouco tempo depois estavam ao volante de um Peugeot disponibilizado pela campanha para o recinto onde iam dar um espetáculo. Para usufruir da mesma experiência basta aceder ao site da “Boleia do Vitor, em www.boleiadovitor.pt, e deixar-se guiar por um conjunto de questões descontraídas feitas por quem tem mesmo vontade de o conduzir.

Prémios

Contudo, as surpresas não ficam por aqui. Até 25 de abril é também possível passar no concessionário onde, para além de ficar a conhecer toda a gama de automóveis, está também disponível uma gift machine que promete dar muitos prémios. A Vítor Guimarães promete não deixar ninguém de mãos vazias e são muitos os prémios a oferecer a todos os que quiserem puxar a alavanca.

Para tornar a satisfação dos utilizadores ainda mais evidente, a melhor de todas as frases será premiada com um fim de semana, em regime de meia pensão, ao volante de um Peugeot.

Para ser um dos contemplados basta visitar a página de Facebook da Vítor Guimarães & Filhos e deixar-se levar nesta “autoestrada de oportunidades”.