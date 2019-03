O ator Fernando Mendes festejou o seu 56.º aniversário com a plantação de uma árvore, no passado sábado, na Mata Nacional do Bussaco.

O artista, conhecido do grande público por ser também o apresentador do programa televisivo “O preço certo” (RTP1), plantou um azereiro na Avenida dos Cedros, numa área que tem vindo a ser reflorestada com o contributo de uma série de figuras públicas, nomeadamente atores, cantores, desportistas, apresentadores de televisão, escritores e autarcas, como são exemplo Pedro Abrunhosa, Áurea, Fafá de Belém, Rui Reininho, José Cid e Marco Paulo.

Manifestamente satisfeito com a concretização de um sonho ainda por realizar – plantar uma árvore -, o ator disse aos jornalistas e aos seus fãs que não cabia em si de contente com o facto de saber que deixa um legado, a favor da Natureza, “numa floresta pública que é lindíssima e majestosa”.

“Não conhecia a Mata do Bussaco, mas do que já tive a oportunidade de ver é simplesmente divinal. Recomendo que visitem. E quero aqui manifestar o meu total apoio à candidatura que a Fundação Mata do Bussaco está a preparar à classificação deste magnífico espaço como Património Mundial da UNESCO. É de toda a justiça que isso aconteça!”, afirmou Fernando Mendes.