O Governo decidiu declarar Situação de Alerta para todo o país, a partir de hoje (dia 27) e até domingo, com base nas previsões meteorológicas, já que se espera um “significativo agravamento do risco de incêndio florestal”.

“Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território do Continente, e considerando a decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que determinou a passagem do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais ao Estado de Alerta Especial Amarelo em todos os distritos”, os Ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural assinaram, terça-feira, o Despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta.

Assegura o Governo que no âmbito deste alerta, previsto na Lei de Bases de Proteção Civil, serão implementas algumas medidas de caráter excecional, nomeadamente a e elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos de risco e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas; proibição da realização de queimadas, de queimas de sobrantes de explorações agrícolas e florestais e de ações de gestão de combustível com recurso à utilização de fogo; dispensa dos trabalhadores dos setores público e privado que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário.

De acordo com o Governo, a Situação de Alerta abrange todos os distritos do Continente entre as 00h00 do dia 27 de março e as 23h59 do dia 31 de março. “O Governo acompanha em permanência o evoluir da situação operacional e apela aos cidadãos para que adequem os seus comportamentos ao quadro meteorológico que tem sido amplamente divulgado”.