O autarca e dirigente associativo, Manuel Lindo Cardoso, de Casal Comba, é o vencedor do prémio “Joaquim Andrade, Ser +”, instituído pela Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação do Concelho da Mealhada, acaba de anunciar a instituição.

Este ano na 5ª edição, este prémio anualmente atribuído visa distinguir uma pessoa ou instituição que se tenha salientado no trabalho de voluntariado no concelho da Mealhada.

Manuel Lindo Cardoso, residente no lugar e freguesia de Casal Comba, sucede a Jorge Semedo, na conquista do mais importante galardão atribuído pela delegação mealhadense da Cruz Vermelha Portuguesa. O distinguido, que foi presidente da Junta de Casal Comba, continua a assumir funções naquele Executivo, é voluntário e preside à direção do Centro Social da Freguesia de Casal Comba. Segundo alguns argumentos apresentados na candidatura, e que terão convencido o júri, trata-se de “um homem solidário, generoso, altruísta e sensível”.



A cerimónia de entrega do prémio, está marcada para o próximo dia 12 de abril, na III Gala CVP +Perto, no Cineteatro Messias na Mealhada, que marcará também os festejos dos 40 anos da Delegação.