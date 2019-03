A Figueira da Foz acolheu o Regional de Infantis a Juvenis da Federação Nacional Karate – Portugal, prova que dá acesso ao Nacional a realizar, dia 27 abril, na Mealhada, reunindo 229 atletas, 35 treinadores e 42 clubes de 14 associações diferentes.

O NKS – Núcleo de Karate de Sangalhos marcou presença com 6 atletas, conseguindo apurar todos eles com os seguintes resultados: Victoria Bazyuk – 3.º lugar Kata infantis. Arsénio Dorchynets – 2.º lugar Kumite iniciados -30kg. Ana Ferreira – 1.º lugar Kumite iniciados -30kg. Sofia Nogueira – 1.º lugar Kumite iniciados -44kg. Tomás Silva – 1.º lugar Kumite juvenis -55kg. Inês Lopes – 1.º lugar Kumite juvenis -55kg.

Esta prova foi precedida do Meeting Karateca Completo – Team 2018-2019, organizado pelo Clube Karate Coimbra Shukokai e que se realizou em Poiares. O evento contou com cerca de 20 equipas constituídas por 5 elementos mistos, um de cada escalão (até 6 anos, 7-8, 9-10, 11-12 e 13 aos 15 anos). Cada escalão defrontou os elementos das outras equipas tanto em kata como em kumite.

De cada grupo foi apurado uma equipa, seguindo-se os playoff até à final.

O NKS levou 2 equipas, NKSKids1 (Tomás Silva, Ana Ferreira, Victoria Bazyuk, Joana Magalhães e Pedro Leitão) e NKSKids2 (Inês Lopes, Sofia Nogueira, Bernardo Lopes, Diego Santos e Emília Sousa), conseguindo a primeira atingir o 2.º lugar. A equipa NKSKids 2, apesar do bom desempenho, não conseguiu passar à fase seguinte ficando em 2.º lugar do grupo.

Os treinadores Ricardo Gomes e Pedro Miguel e o atleta Daniel Agostinho acompanharam os restantes atletas no decorrer das duas provas.