A CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro) deu a conhecer, na sexta-feira, dia 15 de março, durante a BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), a estratégia turística transversal aos 11 municípios e que visa a criação de um destino turístico único alicerçado na marca Ria de Aveiro.

A apresentação decorreu no espaço da Turismo Centro de Portugal (TCP), na BTL, que decorreu entre 13 e 17 de março, nas instalações da Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Joaquim Batista, da CIRA, explicou que a presença de tantos autarcas da região mostra a vontade de desenvolver uma estratégia coletiva. “A promoção do território em Aveiro é uma consciência coletiva há muito tempo. Cada um por si não conseguirá comunicar, ou construir produto que tenha dimensão e importância capaz de gerar atratividade ao território e isso levou os municípios a pensar em conjunto, para trabalhar em equipa”, referiu, frisando ter a região de Aveiro “elementos identitária que serão inconfundíveis.”

Para este responsável, “só construindo uma estratégia coletiva, agarrada e alicerçada no que são os elementos identitários de uma região é que a região de Aveiro se pode afirmar, sendo a Ria o elemento que todos liga de forma geográfica e emocional.

Pedro Machado, presidente do TCP, em declarações ao JB, afirmou que a Região Centro continua na crescer no Turismo: “crescemos em 2017, em 2018 e em 2019 estamos com indicadores extraordinários”. O crescimento no mercado interno mantém-se e este ainda representa 55% do mercado; e ao nível do mercado externo passou-se, numa década, de 30% para 50% na procura, destacando-se os mercados emergentes. “Sempre tivemos a Espanha a França e a Itália como mercados tradicionais e, hoje, temos o Brasil, os EUA e a Ásia (Coreia do Sul, Vietname, e Filipinas) por causa do turismo religioso, o que nos vai dar a garantia de poder estruturar produtos novos – o turismo religioso que foi durante muitos anos alavancado em Fátima, hoje, tem no judaico uma manifestação de crescimento extraordinário”, frisou Pedro Machado.

