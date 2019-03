A escola de samba Sócios da Mangueira, da Póvoa da Mealhada, conquistou, pela terceira vez consecutiva, o Troféu Joham d’Oliveira, sagrando-se campeã de 2019, de acordo com os resultados gerais divulgados pela Associação do Carnaval da Bairrada, ao início da madrugada de hoje.

Os Sócios da Mangueira conseguiram um total de 296.80, Batuque foi segundo com 294.60. Em terceiro lugar classificou-se a escola de Enxofães, Amigos da Tijuca, com 293.90, ficando a Real Imperatriz em quarto lugar, com 288.60.

A escola vencedora da edição de 2019 é a que mais títulos tem na história do Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada (8 troféus), tendo obtido outras distinções fora de portas, onde se destaca o galardão de melhor escola de samba do país, em 2016.